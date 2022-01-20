Число зараженных ковидом на Алтае растет накануне предполагаемого прихода «омикрона»

В Алтайском крае ожидают ухудшение эпидситуации из-за распространения нового штамма «омикрон» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет число зараженных коронавирусом. Так, 18 января выявили 339 новых случаев, 19 января – 346, 20 января тест подтвердился у 356 человек. Об этом сообщает в оперштабе по борьбе с инфекцией.

– Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 125 769 человек, в т. ч. 11 287 детей. Выздоровели 107 675 человек. Умерли 8 539 человек, все взрослые,, – сообщают в региональном оперштабе.

Напомним, в Алтайском крае ожидают ухудшение эпидситуации из-за распространения нового штамма «омикрон». Предполагается, что он придет в регион уже в феврале 2022 года. Систему здравоохранения готовят к заметному росту числа заболевших.