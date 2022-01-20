Алтайский губернатор Виктор Томенко поручил пересчитать стоимость сертификатов на жилье для детей-сирот

Губернатор дал поручения минстрою и ЖКХ и министерству финансов принять необходимые меры Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил пересчитать стоимость сертификат на жилье для детей сирот. Это связано с ростом цены квадратного метра. Об этом рассказали в пресс-центре краевого правительства.

– В ноябре - декабре 2021 года выдано 125 сертификатов по 1,408 миллиона рублей. Стоимость сертификата рассчитывается исходя из площади квартиры 33 квадратных метра и стоимости квадратного метра, определяемой Минстроем России (42 666 рублей на тот момент). Реализовывать полученные сертификаты детям-сиротам придется в 2022 году. Однако на первый квартал 2022 года Минстрой увеличил стоимость квадратного метра до 62 834 рублей, – поясняют в пресс-службе правительства региона.

Таким образом дети-сироты, которые подали заявки в этом году, будут получать сертификаты номиналом 2,073 миллиона рублей. Таким образом, сертификаты этого года будут значительно «дороже» прошлогодних.

Томенко отметил, что это не справедливо, и нужно пересчитать стоимость сертификатов в соответствии с новым ценником на квадратный метр. Губернатор дал поручения минстрою и ЖКХ и министерству финансов принять необходимые меры.