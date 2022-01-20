Глава Тальменского района Сергей Самсоненко написал заявление об отставке

Сергей Самсоненко был главой Тальменского района с 2017 года Фото: Татьяна Гейнрих

Глава Тальменского района Сергей Самсоненко подал в отставку. Об этом сообщает «Катунь 24» со ссылкой на источники. Он написал заявление 19 января.

– Как сообщил источник, близкий к Самсоненко, отставка главы вызвана ухудшением здоровья – осенью прошлого года он перенес коронавирус, – пишет ресурс.

Известно, что на данный момент Сергею Самсоненко 58 лет. Его избрали главой Тальменского района 18 мая 2017 года.

Пока фактического главы не будет, его обязанности будет исполнять один из заместителей. Нового руководителя депутаты изберут нескоро – только осенью этого года после выборов нового состава районного совета.