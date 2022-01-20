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Недвижимость20 января 2022 2:23

На Алтае продают базу отдыха «Крылатых» возле бора

Площадь земельного участка оставляет свыше 10 тыс. квадратных метров
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Фото: скриншот с сайта Авито

Фото: скриншот с сайта Авито

В черте Барнаула выставили на продажу базу отдыха «Крылатых» возле ленточного бора. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

- Площадь земельного участка 10142 кв.м. в долгосрочной аренде с возможностью выкупа. База функционирует круглый год. В летний период на территории построено восемь беседок для отдыха, место позволяет построить еще, – говорится в объявлении.

На территории есть баня, бассейн, банкетный зал, гостиничный комплекс. В зимний период на базе начинает функционирует прокат лыжного инвентаря, ватрушек и снегоходов. Протяженность склона сноутюбинга составляет 120 метров, есть бугельный подъемник.

За все продавец просит 65 млн рублей.