На Алтае продают базу отдыха «Крылатых» возле бора

Фото: скриншот с сайта Авито

В черте Барнаула выставили на продажу базу отдыха «Крылатых» возле ленточного бора. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

- Площадь земельного участка 10142 кв.м. в долгосрочной аренде с возможностью выкупа. База функционирует круглый год. В летний период на территории построено восемь беседок для отдыха, место позволяет построить еще, – говорится в объявлении.

На территории есть баня, бассейн, банкетный зал, гостиничный комплекс. В зимний период на базе начинает функционирует прокат лыжного инвентаря, ватрушек и снегоходов. Протяженность склона сноутюбинга составляет 120 метров, есть бугельный подъемник.

За все продавец просит 65 млн рублей.