Мэрия Барнаула планирует сменить нескольких перевозчиков из-за грубого нарушения графика

Изначально под контролем было 13 маршрутов-нарушителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Барнаула намерены сменить несколько перевозчиков из-за грубого нарушения графика на маршруте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Изначально под контролем было 13 маршрутов-нарушителей. Некоторые перевозчики провели работу над ошибками и приняли меры. Теперь они более ответственно подходят к расписанию движения. Однако на определенном транспорте, наоборот, с графиком все стало еще хуже.

- Мы понимаем, что в настоящее время у транспортных предприятий складывается сложная кадровая ситуация с водителями, но качество работы, которое фиксируется на определенных маршрутах, недопустимо, поэтому необходимо принимать соответствующие меры вплоть до смены перевозчиков. Работа общественного транспорта должна быть выстроена должным образом, - первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.

Перевозчикам, нарушающим график, уже назначали штрафы, направлялись претензии. Теперь к ним планируют принять более жесткие меры.