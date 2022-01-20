Морозы пока не отступают в Алтайском крае

В Барнауле ожидается -12…-14 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 20 января в Алтайском крае сохранится морозная погода. По прогнозу синоптиков температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. Правда, по югу местами столбик термометра покажет -6 градусов. Такие данные предоставил региональный Гидрометцентр.

- В отдельных районах региона пройдет небольшой снег. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица, - сообщают синоптики.

Ветер подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, местами порывы могут достигать до 12 м/с.

В Барнауле ожидается -12…-14 градусов. Преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах образуется сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.