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Общество19 января 2022 12:45

Алтайские осужденные отмолили грехи

В православных храмах при колониях прошли крещенские богослужения
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Священники освятили воду для питья осужденных

Священники освятили воду для питья осужденных

Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Алтайские осужденные приняли участие в крещенских церковных службах. Богослужения провели священники, окормляющие исправительные учреждения, пишет пресс-службу краевого УФСИН.

- Для большей части осужденных есть барьер прийти в храм, помолиться, принести покаяние. Это считается у них неким проявлением слабости. А ведь нужно сохранить свой авторитет! Поэтому люди, пришедшие на богослужение – они наиболее сильные духом. Хочется, чтобы таких среди осужденных становилось все больше, - цитирует ведомство иерея Дионисия Тарчукова.

Священники освятили воду для питья осужденных. Кроме того, все желающие могли «смыть грехи» в оборудованных на территории колоний купелях.