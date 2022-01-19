Алтайские осужденные отмолили грехи

Священники освятили воду для питья осужденных Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Алтайские осужденные приняли участие в крещенских церковных службах. Богослужения провели священники, окормляющие исправительные учреждения, пишет пресс-службу краевого УФСИН.

- Для большей части осужденных есть барьер прийти в храм, помолиться, принести покаяние. Это считается у них неким проявлением слабости. А ведь нужно сохранить свой авторитет! Поэтому люди, пришедшие на богослужение – они наиболее сильные духом. Хочется, чтобы таких среди осужденных становилось все больше, - цитирует ведомство иерея Дионисия Тарчукова.

Священники освятили воду для питья осужденных. Кроме того, все желающие могли «смыть грехи» в оборудованных на территории колоний купелях.