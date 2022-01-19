В Барнауле бездомный жестоко убил 72-летнего мужчину

Он нанес ему не менее 10 ударов по голове Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле расследуют жестокое убийство, совершенное 34-летним бездомным мужчиной. Он до смерти забил 72-летнего мужчину металлической трубой. Трагедия произошла 17 января, сообщает краевой следком.

- Мужчины без определенного места жительства, которые проживали в одном из строительных вагончиков, распивали спиртное. После застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый жестоко избил 72-летнего мужнину, - рассказали в ведомстве.

Он нанес ему не менее 10 ударов по голове, в результате чего пенсионер скончался. По факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сейчас подозреваемый находится в СИЗО.