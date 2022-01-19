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Общество19 января 2022 10:41

В Барнауле запустят новую обессоливающую установку на ТЭЦ-3

В 2022 году завершится второй этап модернизации оборудования химического цеха
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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В текущем году планируют смонтировать фильтры с антикоррозионной защитой

В текущем году планируют смонтировать фильтры с антикоррозионной защитой

Фото: из архива компании

В 2022 году на барнаульской ТЭЦ-3 введут в эксплуатацию обессоливающую установку в рамках второго этапа модернизации химического цеха, рассказали в Сибирской генерирующей компании.

- В 2018 году мы запустили установку предварительной очистки воды от механических примесей. Она состоит из пяти фильтров и позволила нам заменить водопроводную воду, которую мы использовали раньше, на речную, тем самым снизив затраты, - цитирует компания начальника химического цеха станции Дмитрия Коротаева.

В текущем году планируют смонтировать фильтры с антикоррозионной защитой, реконструировать два декарбонизатора начать внедрение автоматической системы управления оборудованием. Завершить проект рассчитывают в 2023 году. Стоимость проекта составляет 121,3 млн рублей.

В итоге модернизация позволит получить обессоленную воду более высокого качества. Это позволит повысить производительность работ, обеспечить станцию технической водой и снизить расход реагентов и воды на собственные нужды.