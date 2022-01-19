В Барнауле пройдет футбольный турнир для детей с синдромом Дауна

Турнир пройдет 20 января Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 20 января, в Барнауле впервые пройдет уникальный футбольный турнир. Его участниками станут дети с синдромом Дауна.

- В турнире примут участие дети от 5 до 16 лет. Большая часть спортсменов тренируется на базе спортивного клуба «Темп» у тренера по адаптивной физической культуре Анастасии Кулигиной, - рассказывают организаторы.

Эти занятия проводятся абсолютно бесплатно. Проект реализуется на средства гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

- На данный момент общая численность группы уже достигла 24 ребенка, и мы будем стремиться этот показатель увеличивать, - говорит директор ДЮСШ «Темп» Олег Киушкин. - На протяжении четырех месяцев мы обучали детей основам футбола, и вполне логичным завершением будет футбольный турнир, который мы назвали «Солнечные дети».

Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: 5-7 лет, 8-11 и 12-16.

Кстати, набор в группы для ребят с синдромом Дауна открыт. На пробное занятие можно записаться у тренера: 8-906-946-3667.