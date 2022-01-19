В Барнауле жуликов будут перевозить в комфортном автозаке

Стоимость такого автомобиля – более 4 млн рублей

В Алтайском крае подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и уже осужденных будут перевозить в комфортных условиях. Для этих целях краевой УФСИН приобрел новый автозак, сообщает пресс-служба ведомства.

- Специальный автомобиль типа «АЗ» на базе ГАЗон-Некст оборудован и модернизирован в ИК-7 УФСИН России по Республике Башкортостан. Вместимость спецавтомобиля – 15 человек, - рассказали в ведомстве.

На новом спецавтомобиле установлено навигационное бортовое оборудование, специальные световые и звуковые сигналы. Автомобиль оснащен автономными обогревателями, системой кондиционирования воздуха и мобильным туалетом.

Система контроля обеспечивают видеонаблюдение и аудиозапись кабины водителя и отсека для перевозки конвоируемых лиц. Наблюдение и запись происходящего ведется с девяти камер в режиме реального времени.

Стоимость такого автомобиля – более 4 млн рублей. Он стал 11 спецавтомобилем в автопарке отдела по конвоированию.