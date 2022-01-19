На Алтае два подростка пробрались в дом и украли 17,5 тысячи рублей

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Красногорском районе два подростка пробрались в дом к местному жителю и похитили 17,5 тыс. рублей. На одного из них возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину), а второй еще не достиг возраста уголовной ответственности, сообщает краевой следком.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Красногорского района. В сентябре 2021 года он вместе с другом в дневное время решили проникнуть в дом к местному жителю. Открыв дверь, несовершеннолетние проникли в помещение дома, из которого похитили деньги, - рассказали в ведомстве.

Подросток признал свою вину, сейчас дело в отношении него направлено в суд. Его подельника поставили на учет в полиции.