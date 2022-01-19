В Борзовой Заимке пожаловались на незаконную вырубку соснового бора

Это могло произойти еще 14 января Фото: со страницы vk.com/barneos22

Жители барнаульского поселка Борзовая заимка пожаловались на «незаконную рубку». По их мнению, кто-то срубил дерево ради использования древесины для своих нужд. Это опубликовано в паблике «Барнаул22».

- Нахальство переходит границы: спилили бензопилой примерно 14 января во время снегопада, почти у трассы и оставили высыхать, чтобы потом спокойно стащить древесину на свои нужды! – цитируется в группе крик души.

Жительница призывает «вычислить негодяев» и привлечь их к ответственности.