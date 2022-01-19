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Общество19 января 2022 5:41

В Борзовой Заимке пожаловались на незаконную вырубку соснового бора

Жительница призывает «вычислить негодяев»
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Это могло произойти еще 14 января

Это могло произойти еще 14 января

Фото: со страницы vk.com/barneos22

Жители барнаульского поселка Борзовая заимка пожаловались на «незаконную рубку». По их мнению, кто-то срубил дерево ради использования древесины для своих нужд. Это опубликовано в паблике «Барнаул22».

- Нахальство переходит границы: спилили бензопилой примерно 14 января во время снегопада, почти у трассы и оставили высыхать, чтобы потом спокойно стащить древесину на свои нужды! – цитируется в группе крик души.

Жительница призывает «вычислить негодяев» и привлечь их к ответственности.