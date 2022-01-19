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Общество19 января 2022 3:41

Тело мужчины обнаружили у заброшенной заводской проходной в Барнауле

Внешних телесных повреждений на теле не обнаружено
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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На теле не было внешних телесных повреждений

На теле не было внешних телесных повреждений

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле у заброшенной проходной Моторного завода обнаружили тело мужчины. Труп находился в канализации в районе здания Космонавтов, 8. Его нашли рабочие, пишет «Инцидент Барнаул».

- По адресу проспект Космонавтов, 8 у заброшенной проходной Моторного завода обнаружен труп мужчины. По имеющейся информации, труп был обнаружен в канализации рабочими, - сообщает паблик.

В региональном Следкоме подтвердили факт, сейчас проводится проверка. На теле не было внешних телесных повреждений, однако точную причину смерти установит экспертиза.