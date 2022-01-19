Тело мужчины обнаружили у заброшенной заводской проходной в Барнауле

На теле не было внешних телесных повреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле у заброшенной проходной Моторного завода обнаружили тело мужчины. Труп находился в канализации в районе здания Космонавтов, 8. Его нашли рабочие, пишет «Инцидент Барнаул».

- По адресу проспект Космонавтов, 8 у заброшенной проходной Моторного завода обнаружен труп мужчины. По имеющейся информации, труп был обнаружен в канализации рабочими, - сообщает паблик.

В региональном Следкоме подтвердили факт, сейчас проводится проверка. На теле не было внешних телесных повреждений, однако точную причину смерти установит экспертиза.