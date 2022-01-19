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Общество19 января 2022 3:19

В Барнауле коммунальщики завершат ремонт трубы, из-за которой озеро затопило фекалиями, к концу января

На коллекторе произошло повреждение диаметром 1200 мм
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Всего планируют переложить 12 метров сети большого диаметра.

Всего планируют переложить 12 метров сети большого диаметра.

Коммунальщики пообещали завершить ремонт трубопровода в районе пересечения улиц Малахова и Гущина, из-за которого, как жаловались жители, фекалиями затопило озеро, завершат 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе барнаульского водоканала.

- Специалисты барнаульского водоканала продолжают мероприятия по ликвидации нештатной ситуации на сети водоотведения диаметром 1200 мм. Накануне повреждение было обнаружено и локализовано, трубопровод опорожнен, а стоки направлены на насосную станцию, - сказали специалисты.

Ремонт затрудняется просадкой грунта под тяжестью техники, кустарниками и деревьями. Когда тяжелая техника сможет добраться до места повреждения, будут проведены земляные работы, а также заменен участок коллектора. Всего планируют переложить 12 метров сети большого диаметра.