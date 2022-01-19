Браконьеры убили косулю рядом с поселком Малиновое Озеро

В домах браконьеров прошли обыски Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На Алтае возбудили уголовное дело на браконьеров, которые устроили нелегальную охоту, убив косулю. Место забоя обнаружил охотовед в 15 километрах от поселка Малиновое Озеро и сообщил в полицию, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Следственно-оперативная группа выехала для проведения осмотра, в ходе которого сотрудники полиции обнаружили и изъяли оставленные на снегу следы протектора транспортного средства, вещество бурого цвета, фрагменты шерсти, - сообщает пресс-служба.

Предварительно установлено, что охоту устроил 59-летний житель села Михайловское с компанией односельчан 1979, 1981, 1970 годов рождения. В их домах провели обыски, в ходе которых изъяли мясо, охотничий карабин, из которого, как предполагают оперативники, и были убиты косуля и лось, а также сушенную коноплю.

В итоге на браконьеров завели сразу несколько уголовных дел — за незаконное хранение оружия, хранение запрещенных растений, содержащих наркотические средства и незаконную охоту.