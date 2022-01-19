На Алтае сотрудники Росреестра получили взяткой более 350 тысяч рублей

в отношении них возбуждены два уголовных дела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай два сотрудника Росреестра получили в виде взяток более 350 тысяч рублей от риелторов за ускорение госрегистрации прав на недвижимость и предоставление необходимых выписок и сведений, пишет региональный следственный комитет.

- В период с января 2018 года по декабрь 2021 года двое должностных лиц Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай, находясь на территории Горно-Алтайска лично получали взятки от риелторов, - рассказали в ведомстве.

Теперь в отношении них возбуждены два уголовных дела по статьям о взяточничестве, причем одно из них в крупном размере ( п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сейчас идет сбор доказательств их вины, в их домах проведены обыски.