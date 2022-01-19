Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал предводителем городских единороссов

Ранее мэр был назначен исполняющим обязанности руководителя горотделения «ЕР» Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил с 18 января городское отделение партии «Единая Россия». Решение принято на съезде делегатов на городской конференции, сообщает пресс-служба партии.

- Градоначальник намерен произвести ревизию городского отделения и перезапустить каналы обратной связи партийной организации с жителями города, - пишет пресс-центр.

Ранее мэр был назначен исполняющим обязанности руководителя горотделения «ЕР». Помимо внутренней работы он намерен пересмотреть деятельность общественной приемной, сделав ее более доступной гражданам.