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Общество19 января 2022 1:18

Главу алтайского фонда капремонта отправили в отставку

Ранее к нему проявляли интерес правоохранительные органы
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Пономарева освободили от должности с 19 января

Пономарева освободили от должности с 19 января

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае глава регионального фонда капремонта Александр Пономарев ушел в отставку. Ранее в его деятельности нашли нарушения, сообщает Амик со ссылкой на свои источники и Минстрой.

- Пономарева освободили от должности с 19 января, пишет издание.

Не исключено, что он может стать фигурантом уголовного дела. В ноябре полиция выявила факт продажи фондом дорогой иномарки по заниженной стоимости. Покупателем оказалась родственница Пономарава.