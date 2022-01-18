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Общество18 января 2022 13:27

На Алтае возбудили уголовное дело после исчезновения мужчины с татуировкой группы крови

Поиски продолжаются
Герман Архаров
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Пропавший мужчина

Пропавший мужчина

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжаются поиски Павла Латынина, который пропал в августе 2021 года, пишет краевой Следком.

– В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавшего принято решение о возбуждении уголовного дела, – пояснили в ведомстве.

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, рост около 190 сантиметров, средней полноты, волосы русого цвета, короткие, глаза голубые.

Был одет: футболка черного цвета в красно-белую полоску, трико темно-синего цвета, кроссовки.

Особые приметы: на лице справа возле переносицы имеется родинка, слева на груди татуировка - группа крови. На правой ноге отсутствует средний палец.

Всем, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины либо видевших его, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).