Утром 19 января в Алтайском крае ограничат движение из-за военных

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке Фото: Анна СЕМИНА

Утром в среду, 19 января, в Алтайском крае ограничат движение из-за планового движения военных колон. Об этом автомобилистов предупреждает ГИБДД региона.

– Движение ограничат с 9:00 до 12:00 на автодороге «населенный пункт Бобровка – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – населенный пункт Рассказиха», – отметили в ведомстве.

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и быть внимательными.