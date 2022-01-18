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Общество18 января 2022 13:00

Утром 19 января в Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Автомобилистов просят быть внимательными
Герман Архаров
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В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

Фото: Анна СЕМИНА

Утром в среду, 19 января, в Алтайском крае ограничат движение из-за планового движения военных колон. Об этом автомобилистов предупреждает ГИБДД региона.

– Движение ограничат с 9:00 до 12:00 на автодороге «населенный пункт Бобровка – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – населенный пункт Рассказиха», – отметили в ведомстве.

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и быть внимательными.