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Происшествия18 января 2022 12:10

На Алтае мужчина пытался сжечь двухлетнюю дочь и сожительницу

Его осудили
Герман Архаров
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Суд признал мужчину виновным

Суд признал мужчину виновным

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили мужчину, который пытался заживо сжечь свою маленькую дочь и жену. Его признали виновным в покушении на убийство, пишет краевой Следком.

– По данным следствия и суда, ночью 10 февраля 2021 года в доме в одном из сел Михайловского района пьяный мужчина в ходе конфликта, облил бензином свою сожительницу, а также комнату дома, в которой находилась двухлетняя дочь, и поджег, – отметили в ведомстве.

Трагедии удалось избежать – женщина смогла быстро потушить вспыхнувший бензин на себе, а затем в комнате дома.

Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год.