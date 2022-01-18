Число заболевших COVID-19 на Алтае превысило 125 тысяч человек

Количество тяжелобольных – 353, из них подключено к аппаратам ИВЛ –158. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 339 человек, зараженных коронавирусом. Общее число заболевших составляет 125067. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

– По состоянию на 18 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1432 человека. Кроме этого, 190 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 353, из них подключено к аппаратам ИВЛ –158.

При этом за сутки выздоровевших стало больше на 296 человек. Всего их 107401 человек.