ВТБ Капитал Инвестиции в пятницу зафиксировали новый рекорд в объемах сделок с ценными бумагами

В пятницу 14 января был установлен новый рекорд по числу сделок в торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции. Клиенты совершили почти 1,7 млн сделок общим объемом более 224 млрд руб. Это в 1,7 раза выше средних показателей в декабре: в конце 2021 г. в среднем за день клиенты совершали 1 млн сделок на суммы порядка 117 млрд руб. Торговые системы ВТБ Капитал Инвестиции работали в штатном режиме. 70% сделок, как и в декабре, в пятницу пришлось на мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции.

«Надежность для нас основной приоритет в работе. Мы рассчитываем на значительный рост числа инвесторов и их операций в дальнейшем и постоянно работаем на перспективу: наша инфраструктура и торговые системы готовы к кратному росту нагрузок. Для нас важно, чтобы все рынки мира были у наших клиентов под рукой в любой момент времени. Думаю, для инвесторов это очень ценно, особенно в такие периоды высокой волатильности на рынках, когда важна каждая минута для проведения сделки», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Основной рост объемов торгов в пятницу пришелся на российские ценные бумаги (в 2,2 раза, всего проведено сделок на 53 млрд руб.), валюту (в 2,16 раза, 19,4 млрд руб.) и срочный рынок (в 2 раза, 134,7 млрд руб.). Наименее значительный рост был зафиксирован в сделках с иностранными бумагами (13,6%, 16,7 млрд руб.).

Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в 2021 г. выросло в 2 раза и превысило 2,2 млн человек. Ежедневно мобильным приложением ВТБ Мои Инвестиции пользуются более 450 тыс. человек.