Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 9:37

Бывшего вице-мэра Барнаула Демина доставили в колонию в Рубцовске

Там он будет отбывать наказание
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ранее его осудили

Ранее его осудили

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, которого осудили за коррупцию, отправили отбывать наказание в рубцовскую ИК-10. Об этом пишет «Коммерсант».

– ИК-10 УФСИН по Алтайскому краю находится в Рубцовске. Она была организована на месте бывшего лечебно-трудового профилактория для алкоголиков и наркозависимых, – отмечает издание.

Напомним, бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Ранее в эксклюзивном интервью «Комсомолке» жена Сергея Демина Ольга рассказала о своей версии развития событий и о том, что происходит в ее окружении сейчас.