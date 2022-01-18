Бывшего вице-мэра Барнаула Демина доставили в колонию в Рубцовске

Ранее его осудили Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, которого осудили за коррупцию, отправили отбывать наказание в рубцовскую ИК-10. Об этом пишет «Коммерсант».

– ИК-10 УФСИН по Алтайскому краю находится в Рубцовске. Она была организована на месте бывшего лечебно-трудового профилактория для алкоголиков и наркозависимых, – отмечает издание.

Напомним, бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина признали виновным в получении взятки и приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Ранее в эксклюзивном интервью «Комсомолке» жена Сергея Демина Ольга рассказала о своей версии развития событий и о том, что происходит в ее окружении сейчас.