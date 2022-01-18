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Здоровье18 января 2022 8:12

Алтайский министр здравоохранения ревакцинировался от коронавируса

Вакцинация в разы снижает риск заражения либо смягчает течение заболевания
Герман Архаров
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Жителей региона призывают активнее делать прививки против ковида

Жителей региона призывают активнее делать прививки против ковида

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края прошел ревакицнацию от COVID-19 «Спутником-Лайт». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Instagram.

– Вакцинация в разы снижает риск заражения либо смягчает течение заболевания. В той эпидемиологической ситуации, в которой мы находимся, ревакцинироваться нужно через полгода, чтобы не допустить снижения уровня антител, – отметили в минздраве.

Жителей региона призывают активнее делать прививки против ковида. Число зараженных растет с каждым днем, с начала пандемии их уже более 124,5 тысяч человек.

Ранее мы писали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко также прошел ревакцинацию от коронавируса