Главным режиссером Алтайского музыкального театра стала Татьяна Столбовская

Татьяна Столбовская – режиссер-постановщик, актриса, солистка-вокалистка Фото: Олег УКЛАДОВ

Новым главным режиссером Алтайского музыкального театра в Барнауле назначили Татьяну Столбовскую. Об этом сказано на сайте культурного учреждения.

– Татьяна Столбовская – режиссер-постановщик, актриса, солистка-вокалистка (лирическое сопрано) Алтайского государственного музыкального театра. Она известна зрителю и своими ролями, и собственными режиссерскими постановками, – говорится на сайте

В 2005 году Татьяна Столбовская окончила Новосибирский театральный институт по специальности. В том же году начала работать в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус».

С 2010 году она перешла в Алтайском государственном музыкальном театре на должность ассистента режиссера. В 2021 году закончила ГИТИС по специальности режиссер музыкального театра.