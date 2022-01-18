Власти рассказали, когда устранят последствия непогоды в Барнауле

Дорожники продлили ночные смены Фото: Олег УКЛАДОВ

Потепление сменилось понижением температуры в Барнауле, дороги и тротуары покрылись коркой льда. Власти краевой столицы рассказали, как решают эту проблему, пишет «Вечерний Барнаул».

– Уже три месяца подряд в городе складываются неожиданные погодные аномалии с повышенным выпадением осадков. В этот раз особенно сильно пострадали тротуары и придомовые территории. В связи с этим основные усилия мы направили на очистку пешеходных зон — именно там горожане чаще травмируются, — сказал первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков.

Он отметил, что еженедельный план по уборке улиц размещают на сайте города, однако из-за непогоды его пришлось срочно корректировать.

По словам Воронкова, дорожники продлили ночные смены, они трудятся круглосуточно без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию. Тротуары очищают вручную, посыпают песком. Дороги обрабатывают реагентами.

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат добавил, что последствия непогоды за один день устранить сложно. Чаще всего работы длятся до 12 дней при условии стабильно сохраняющихся температур.