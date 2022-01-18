АлтГТУ приглашает на День открытых дверей

Каждый факультет и институт АлтГТУ представит интерактивные площадки Фото: из архива компании

22 января с 13:00 в Алтайском государственном техническом университете проведут День открытых дверей в очном формате.

Участникам расскажут о поступлении в университет, учебной и внеучебной деятельности, довузовской подготовке, обучении в военном учебном центре, условиях проживания в общежитиях. Каждый факультет и институт АлтГТУ представит интерактивные площадки. Студенческий актив вуза проведёт викторины и разыграет призы.

Для тех, кто не сможет принять участие в очном формате мероприятия, в этот же день с 15:30 будет проведён прямой эфир с ответственным секретарем приемной комиссии Павлом Черданцевым.

День открытых дверей будет сохранен на официальном YouTube-канале АлтГТУ.

Информация об образовательных программах АлтГТУ размещена на сайте приемной комиссии.