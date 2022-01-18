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Общество18 января 2022 4:09

Губернатор Томенко прошел ревакцинацию от COVID-19

В крае полностью привились уже около 1 млн 50 тыс. человек
Герман Архаров
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В регионе продолжается вакцинация

В регионе продолжается вакцинация

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прошел ревакцинацию от коронавируса. Ему сделали прививку 17 января. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

– Снизить риск заражения или, по крайней мере, заметно смягчить течение болезни на сегодняшний день мы можем только за счет вакцинации. Прививка в подавляющем большинстве случаев дает такую возможность, – отметил глава региона.

Он напомнил, что в крае полностью привились уже около 1 млн 50 тыс. человек. Многим пришло время проходить ревакцинацию и призвал сделать это.

Губернатор также отметил, что новый штамм коронавируса «омикрон» приводит к значительному увеличению числа заболевших там, где он появляется. В регионе ожидается рост числа зараженных COVID-19.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 1245, тыс. человек.