Работника алтайского психоневрологического интерната будут судить после смерти мужчины

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае работника психоневрологического интерната будут судить по обвинению в причинении смерти по неосторожности мужчине, проживающему в учреждении. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

По данным следствия, обвиняемый допустил выход из интерната двух мужчин

без сопровождения инструктора по труду. На улице они начали счищать снег с крыши здания склада, используя лопату и лестницу.

– При выполнении работ по очистке кровли здания, произошел сход снега, и одного из мужчин придавило снежной массой. В результате падения потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и скончался через несколько дней в больнице, – отметили в ведомстве.

Во время предварительного мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.