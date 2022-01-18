Барнаульцы пожаловались на фекалии и вонь от озера

Произошла нештатная ситуация на железобетонной сети водоотведения Фото: Скриншот с паблика Barnaul 22

Жители краевой столицы пожаловались на состояние озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина. Горожане сообщили об этом в группе «Barnaul 22».

– Все озеро залито фекалиями, ужасный запах. Пока никто никаких мер по устранению не принимает. В водоеме летом плавали утки, была рыба, а теперь что, – утверждали горожане.

Вскоре мэрии рассказали, что произошла нештатная ситуация на железобетонной сети водоотведения диаметром 1200 мм в районе пересечения улиц Малахова и Гущина. Специалисты барнаульского водоканала работают на месте. Они обнаружили повреждение, локализовали его и готовятся к восстановительным работам.