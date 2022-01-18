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Общество18 января 2022 1:30

18 января в Алтайском крае прогнозируют до -9 градусов

В Барнауле ожидается -6…-8 градусов
Герман Архаров
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На дорогах сильная гололедица

На дорогах сильная гололедица

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 18 января, в Алтайском крае температура воздуха составит -4…-9 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Местами по югу небольшой снег. В утренние часы в отдельных районах изморозь, по югу и востоку отложение (налипание) мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – добавили синоптики.

В Барнауле днем 18 января столбики термометров покажут -6…-8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. в Краевой столице будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с.