На Алтае ограничат движение транспорта из-за военных

Ограничение будет действовать на одном участке Фото: Анна СЕМИНА

Госавтоинспекция Алтайского края предупредила автомобилистов о перекрытии одной из дорог региона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с движением военных колонн.

Ограничение будет действовать 18 января с 13:20 до 16:20 по местному времени на следующем участке:

- «н.п. Б. Ключи – н.п. Лесное – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – н.п. Бобровка».

Всех участников дорожного движения призвали с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.