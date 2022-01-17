Отвертка и угрозы убийством не помогли барнаульцу помириться с женой

Он отправился за решетку на пять лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили жителя краевой столицы за угрозу убийством супруге и теще, а также избиение полицейского. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он отправился за решетку на пять лет.

В конце июня прошлого года пьяный осужденный пришел в квартиру тещи, где была его жена. Он хотел помириться с любимой, но в процессе выяснения отношений он начал угрожать ей убийством: стал удерживать за шею, а к туловищу приставил отвертку.

- После этого при попытке скрыться от прибывших на место происшествия сотрудников полиции осужденный нанес не менее трех ударов по голове и туловищу представителю власти, причинив тем самым физическую боль, - отметили в управлении.

Кроме того, через несколько дней он вернулся в квартиру и начал угрожать уже теще. За неё заступился родной брат, и ему мужчина нанес восемь ударов отверткой в область туловища.

По решению суда мужчина отправился в исправительную колонию строгого режима на пять лет.