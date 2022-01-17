Инкассаторский автомобиль перевернулся в центре Барнаула

В результате аварии никто не пострадал. Скриншот поста в "Инцидент Барнаул"

В понедельник, 17 января, в центре Барнаула перевернулась инкассаторская машина. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона, в результате аварии никто не пострадал.

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. Движение было затруднено.

Позднее в Госавтоинспекции Барнаула прокомментировали, что водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, не убедился в безопасности маневра и врезался в иномарку под управлением мужчины 1967 года рождения. От удара инкассаторский авто перевернулся на бок. Погибших или пострадавших в результате ДТП нет.