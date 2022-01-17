Почти 3 млн исследований на ковид провели в Алтайском крае

В сутки в регионе проводят по 1,6 тысячи тестов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала пандемии провели больше 2,9 млн исследований на наличие коронавируса. Как сообщает краевой оперштаб, в среднем в сутки проводят по 1684 теста.

Общая статистика по заболеваемости на 17 января выглядит следующим образом:

- 124728 заболевших;

- 107105 выздоровевших;

- 8459 умерших: 7002 – от ковида, 1457 – по иным причинам;

- 1461 пациент с ковидом и 192 больных вирусной пневмонией лечатся в ковидных госпиталях;

- 351 пациент находится в тяжелом состоянии, в том числе 164 – на ИВЛ;

- 21 бессимптомник и 129 пациентов с пневмонией, сходной по симптомам с ковидом, наблюдаются амбулаторно.

В ковидариях края сейчас развернуто 2755 коек, из них 1102 свободны.