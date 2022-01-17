Спикер Алтайского Заксобрания поддержал решение отложить рассмотрение закона о QR-кодах

Ранее депутаты АКЗС подготовили свои поправки к законопроекту Фото: Олег УКЛАДОВ

Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко оценил решение Госдумы о переносе рассмотрения законопроекта о QR-кодах. Как сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России», он считает это правильным.

- Поддерживаю позицию коллег по партии, которые нас услышали и правильно отреагировали, отложив решение по данному вопросу. В нынешней ситуации, когда в стране распространяется новый, более агрессивный штамм вируса «омикрон», понятно, что законопроект требует еще более серьезной проработки, возможно, новых подходов, - подчеркнул Александр Романенко.

Также председатель парламента отметил, что на заседании оперштаба было решено усилить контроль за соблюдением антиковидного указа и нарастить темпы вакцинации населения.

Ранее депутаты АКЗС подготовили свои поправки к законопроекту.

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