В Бийске задержали сбившего насмерть пешехода водителя

42-летний мужчина после аварии попытался скрыть повреждения на автомобиле Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске задержали водителя, который 6 января сбил пешехода и скрылся с места преступления. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Авария произошла по улице Иртышская. Пострадавшим оказался мужчина 1991 года рождения, его госпитализировали в ЦРБ. На месте ДТП работали полицейские: они изъяли разбросанные по дороге осколки, опросили свидетелей происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения.

- В результате кропотливой работы сотрудники ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Бийское» установили личность подозреваемого, которого задержали по месту жительства в городе Новосибирске, - отметили в полиции.

42-летний мужчина после аварии попытался скрыть повреждения на автомобиле: он успел поменять капот и избавился от бампера. В отношении автомобилиста расследуется уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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