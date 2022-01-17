Предприятия СГК в Алтайском крае сократили выработку тепла и электроэнергии в декабре, но нарастили по итогам 2021 года

Основной рост объема произошел за счет предприятий в Барнауле Фото: из архива компании

За 2021 год предприятия Сибирской генерирующей компании в Алтайском крае произвели почти 5 млрд кВт*ч электрической энергии и более 8 млн Гкал тепловой энергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка увеличилась.

Производство электрической энергии, по сравнению с 2020 годом, увеличилось на 2,8%. Тепловой – на 10,3%

Основной рост объема произошел за счет предприятий в Барнауле. Так ТЭЦ-3 за 12 месяцев выработала чуть больше 2 млрд кВт*ч электрической энергии. Рост к 2020 году на 3%. ТЭЦ-2 нарастила выработку на 3,2% - до более чем 1 млрд кВт*ч электрической энергии. Бийская ТЭЦ за 12 месяцев выработала 1,8 млрд кВт*ч электрической энергии, что на 1,6% больше показателя 2020 года. Турбоагрегат, установленный на рубцовской Южной тепловой станции в рамках модернизации в 2018 году, за год выработал более 34 млн кВт*ч электрической энергии – рост к 2020 году на 67%.

Тепловой энергии всеми предприятиями СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске за 2021 год было отпущено 8,1 млн Гкал. Больше всех – 3,1 млн Гкал – произвела Барнаульская ТЭЦ-3.

При этом по итогам декабря показатели производства снизились: по электроэнергии на 3,6%, а по теплу – на 10,9% к декабрю 2020 года. Сказалось то, что в последнем месяце 2021 года среднесуточная температура наружного воздуха в регионе была на 3,1 градус выше, чем в декабре 2020 года, и составила -13,9 градусов. Соответственно, потребление ресурсов снизилось. Выработка электроэнергии составила 541.6 млн кВт*ч, а тепловой – 1,12 млн Гкал.