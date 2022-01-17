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Общество17 января 2022 4:08

На алтайских трассах сняли ограничения для транспорта

Ранее для автобусов и большегрузов закрыли движение на восьми участках
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Ранее для автобусов и большегрузов закрыли движения на восьми участках

Ранее для автобусов и большегрузов закрыли движения на восьми участках

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сняли ограничения на автодорогах. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону на 10:30 17 января, автобусы и большегрузы могут передвигаться по всем трассам.

Ранее были введены ограничения из-за сложной обстановки - на дорогах наблюдается гололедица. В Немецком национальном районе из-за неблагоприятной погоды несколько фур даже слетели с трассы.

- На дорогах региона местами сохраняется сильный гололёд. В таких обстоятельствах основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде, - подчеркнули в управлении.