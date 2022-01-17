Алтайский министр сельского хозяйства уходит в отставку

Заявление было написано еще на прошлой неделе Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев подал в отставку. Как сообщает “Толк”, он уходит с поста главы ведомства по собственному желанию.

По данным издания, заявление было написано еще на прошлой неделе. Источники утверждают, что министр еще раньше говорил о своем желании уволиться, а в новом году принял окончательное решение.

Александр Чеботаев родился в 1963 году. Окончил агрономический факультет Алтайского сельскохозяйственного института, начал карьеру с должности агронома в колхозах, в одном из них возглавлял правление, также занимал должность директора нефтебазы. Работал начальником районного управления сельского хозяйства, заместителем главы администрации Топчихинского района, а также первым замглавы администрации района. На должность начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края был назначен в 2008 году, далее стал министром сельского хозяйства региона.