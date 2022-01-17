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Происшествия17 января 2022 2:34

На Алтае несколько фур оказались в кювете из-за гололедицы

В регионе действуют дорожные ограничения
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Несколько фур слетели с трассы. Скриншот поста в "Инцидент Барнаул"

Несколько фур слетели с трассы. Скриншот поста в "Инцидент Барнаул"

В воскресенье, 16 января, в Немецком национальном районе несколько фур слетели с трассы. Как пишут очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", это могло произойти из-за гололедицы на трассе.

Из-за ДТП на трассе наблюдался серьезный затор - движение было закрыто в обе стороны.

Напомним, ранее в регионе на восьми дорожных участках ввели ограничение на движение автобусов и большегрузных автомобилей.

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Это связано с гололедицей на дорогах (подробнее)