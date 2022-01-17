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Общество17 января 2022 1:55

В Барнауле открыли вторую больницу скорой медицинской помощи

Она появилась после объединения горбольниц №11 и №12
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Она появилась после объединения горбольниц №11 и №12

Она появилась после объединения горбольниц №11 и №12

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в результате слияния двух городских больниц №11 и №12 открыли вторую больницу скорой медицинской помощи. Как ранее сообщалось в материале “Комсомолки”, главврачом нового медучреждения назначен Александр Берестенников.

С 1 февраля новая больница будет носить название БСМП №2. По словам главврача, уже давно назрела необходимость открытия такого медучреждения, чтобы покрывать весь объем необходимой экстренной помощи.

– Транспортная доступность и коечный фонд в первой горбольнице не соответствует потребностям к медпомощи населения Барнаула. В условиях экстренной помощи пациент в течение 20 минут должен быть доставлен в больницу, в течение часа ему должен быть поставлен диагноз и оказана помощь, – отмечал Александр Берестенников во время встречи с журналистами.

Всего медучреждение будет рассчитано на 790 коек без учета ковидного госпиталя.

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