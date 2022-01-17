На восьми дорожных участках в Алтайском крае ввели ограничения для автобусов и большегрузов

Ограничения действуют в 23 районах края Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за неблагоприятной погоды ввели ограничения для автобусов и большегрузов. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, водителей дальних рейсов уже оповестили.

В настоящий момент ограничения действуют на следующих участках:

- К-32 Луговое-Андроново-Баево (от 0 до 60 км);

- К-25 Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (от 82 до 195 км);

- К-23 Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби (от 24 до 117 км);

- К-16 Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (от 90 до 186 км);

- К-08 Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан (от 0 до 249 км);

- К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от 0 до 71 км и от 138 до 471 км);

- К-02 Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области (от 0 до 139 км).

Спасатели также отмечают, что на перекрытых участках дорог дежурят оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и сотрудники Госавтоинспекции. Всех автомобилистов призывают следить за прогнозами погоды и перед поездкой проверять состояние машины.