Волейболисты барнаульского «Университета» обменялись победами с «Локомотивом-Изумрудом»

Сегодня "Университет" уступил в повторном матче. Скриншот трансляции матча

15 и 16 января волейболисты барнаульского «Университета» проводили на своей площадке матчи 13-го тура чемпионата России высшей лиги «А». Соперником нашей команды был «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга.

Первая встреча завершилась в нашу пользу: 3:2 (25:23, 26:24, 23:25, 22:25, 15:12). Повторный матч оказался для подопечных Ивана Воронкова настоящим испытанием. Игра также растянулась на пять партий и в итоге гости все же вырвали победу - 2:3 (34:32, 25:20, 17:25, 22:25, 12:15).

Заключительный, 14-й тур предварительного этапа «студенты» проведут на выезде. Игры состоятся 22 и 23 января. «Университет» встречается с «Камой» из Пермского края.