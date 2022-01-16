Движение по площади Сахарова в Барнауле возобновили досрочно

Площадь Сахарова уже открыта для движения транспорта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле уже с 16 января возобновили движение по площади Сахарова. Об этом сообщают в администрации города.

- С 14 января на площади Сахарова приступили к демонтажу новогоднего городка. Как сообщалось ранее, данные работы планировалось завершить до 20.00 17.01.2022, - подтверждают в мэрии.

Однако подрядчик успел завершить работы раньше и уже сейчас участок проспекта Социалистического от Молодежной до Мерзликина открыт. Кроме того, возобновлена работа светофора на пересечении с Мерзликина.