В полиции рассказали подробности ДТП с такси

Место происшествия. Скриншот страницы instagram.com/drom_22_biysk/

Появились подробности смертельного ДТП с участием автомобиля такси под Бийском.

Авария произошла в 11.20 по местному времени на 339 километре Чуйского тракта, в четырех километрах от села Шубенка.

- По предварительным данным установлено, что водитель – женщина 49 лет, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Mazda Titan под управлением 60-летнего водителя, - сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина погибла на месте до приезда медиков, а водителю грузовика оказали помощь, но госпитализация ему не потребовалась.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.