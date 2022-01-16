Водитель такси погиб в жестком ДТП на Алтае

Место происшествия. Скриншот страницы instagram.com/drom_22_biysk/

В воскресенье, 16 января, в Алтайском крае погиб водитель такси. Авария произошла недалеко от выезда из Бийска в сторону Барнаула, пишет «Бийский рабочий».

Со слов очевидцев, ДТП произошло недалеко от поселка «Заря».

- В результате столкновения водитель машины такси скончался до приезда скорой помощи. В других пабликах рассказали, что за рулем такси была женщина, - говорится в сообщении.

Пока достоверной информации нет. Также не известно, были ли в автомобиле пассажиры. В социальных сетях есть только фото с места происшествия. По ним видно, что удар был слишком сильный. От такси осталась только груда металла. Кабина грузовика также сильно повреждена.

Автомобилисты предполагают, что из-за оттепели на дорогах образовалась наледь. Так что одна из прозвучавших версий – нарушение скоростного режима.