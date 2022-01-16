В Барнауле горела крыша пятиэтажки

Возгорание на кровле дома в Барнауле
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В субботу вечером, 15 января, в Барнауле произошло возгорание кровли пятиэтажного дома на улице Энтузиастов.
- Очаг возгорания был оперативно обнаружен и потушен на площади 1,5 квадратных метра, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Эвакуация жителей многоэтажки не потребовалась. Угрозу распространения также оперативно ликвидировали. Причина происшествия уточняется. Пострадавших в результате возгорания нет.