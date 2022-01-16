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Происшествия16 января 2022 4:57

В Барнауле горела крыша пятиэтажки

Эвакуация не потребовалась
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Возгорание на кровле дома в Барнауле

Возгорание на кровле дома в Барнауле

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В субботу вечером, 15 января, в Барнауле произошло возгорание кровли пятиэтажного дома на улице Энтузиастов.

- Очаг возгорания был оперативно обнаружен и потушен на площади 1,5 квадратных метра, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Эвакуация жителей многоэтажки не потребовалась. Угрозу распространения также оперативно ликвидировали. Причина происшествия уточняется. Пострадавших в результате возгорания нет.